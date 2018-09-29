Володар штучного пеніса впав у кому після першого сексу

Кадр: This Morning / YouTube

Британець Ендрю Вердл (Andrew Wardle), який нещодавно переніс операцію з пересадки пеніса, вперше зайнявся сексом і після цього впав у кому. Про це повідомило видання Metro.

Після того, як 45-річний Вердл вперше зайнявся сексом, він тиждень страждав від лихоманки і блювоти. Він і його 28-річна дівчина Федра Фабіан (Fedra Fabian) визнали, що він заразився нейровірусом, однак через сім днів Ендрю впав непритомний в коридорі, і його подрузі довелося викликати швидку. Лікарі доставили його в лікарню, де він провів в комі п'ять днів.

Лікарі і Фабіан сильно переживали, що причиною поганого самопочуття став інтимний контакт. Однак дослідження показали, що чоловік страждав від проблем з жовчним міхуром. Тепер на нього чекає операція з видалення органу.

Вердл народився з екстрофією сечового міхура і епіспадією - дуже рідкісним захворюванням, при якому цей орган формується зовні тіла, а статевий член або формується не повністю, або взагалі відсутній. До операції з пересадки у чоловіка були лише яєчка. Таке зустрічається приблизно в одного з 20 мільйонів народжених.

Лікарі використовували шкіру, м'язи і нерви з руки Вердла для створення протеза. Операція з пересадки тривала десять годин. Він наводить його в ерегованому стані натисканням на кнопку. Чоловік зізнався, що орган працює добре, він сподівається на «світле майбутнє з Федрою і, можливо, на народження дітей».