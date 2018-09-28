Як облаштувати інтерєр невеликої спальні

Розробка інтер’єру невеликої кімнати — окрема ліга всередині галузі, бо тут потрібно грамотно розмістити всі потрібні майбутнім мешканцям компоненти. Та якщо мова йде саме про спальню, можна застосувати й інший підхід, вибір залежатиме від універсальності цього приміщення: спальня лише для сну, або цю кімнату треба пристосувати й для інших варіантів застосування.

Меблі для маленької кімнати

Перший варіант — це окрема, хоч і невелика спальня у квартирі, де є інші приміщення для організації важливих хазяївам просторів. У цьому випадку не варто звертати увагу на складні конструктивно меблі-трансформери, достатньо простого ліжка. Спальня найкраща тоді, коли там лише сплять і більше нічого, максимум почитати книгу в ліжку. Через певний час організм напрацює умовний рефлекс, якщо перефразувати — звикання до певної моделі поведінки. Коли заходиш у спальню, виникає бажання поспати.

Якщо такий варіант можливий, можна обмежитися ліжком та зайнятися підбором шафи. Максимум, що вдасться додати — тумбу, що розташовується біля ліжка, і/або компактний комод. Розкладне ліжко краще проігнорувати, його завжди лінь складати, цього ніхто не робитиме, якщо буде хоча б мінімальна можливість залишити все як є.

Робоча та спальна зона

Більш трудомісткий процес — створення інтер’єру для спальні, у котрій потрібно облаштувати ще одну зону, де будуть закладені можливості для зручної праці. Зазвичай під цим розуміють робочий стіл, на якому встановлено стаціонарний ПК, моноблочний комп’ютер або ноутбук.

Якщо власник житла займатиметься плануванням ремонту самостійно, йому доведеться проаналізувати велику кількість каталогів меблів для спальні. На основі цього потрібно підібрати ті моделі ліжок/диванів, столів, шаф та інших потрібних у вашому форматі спальні одиниць меблів.

Ліжка можуть бути й традиційної конструкції, але для маленьких кімнат доречніше придбати модель особливої конструкції, здатної вберегти простір там, де це найбільше потрібно. Такі ліжка бувають розкладними (також можна розглянути варіант із диваном), вбудованими у стіну або шафу, ця конструкція пропонує щоразу піднімати спальне місце вертикально, залишається лиш зачинити дверцята шафи.

Окремий спосіб організувати простір маленької спальні — ліжка із не стандартною висотою розташування матрацу. Прикладом такого виробу може стати двоповерхове ліжко, якщо звідти прибрати нижнє спальне місце, а натомість вмонтувати туди шафу, або й робоче місце (стіл). Ліжко не потребуватиме щоденного прибирання, й одночасно не використовує базовий простір приміщення, що розташовується на висоті до 1 метра від підлоги. Таких моделей на ринку чимало, але треба розуміти власні потреби і як досягти своїх цілей за допомогою кількох різних за можливостями предметів меблів.

Декор та деталі

Елементи декору здатні надати кімнаті нових пропорцій. А при грамотному застосуванні, вони візуально збільшать простір. Кольори оздоблення варто підбирати під конкретний випадок: деколи варто обрати теплі відтінки, у інших ситуаціях можна буде віддати перевагу холодним варіантам кольорів.

Деталі в невеликій спальні наділятимуть приміщення індивідуальністю. Якщо не ускладнювати, то це улюблені дрібнички тих хто житиме у кімнаті (квартирі), саме вони створюють домашній затишок.