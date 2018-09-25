Юнак 49 діб провів у морі на плоту і вижив

У середині липня 18-річний Алді Новел Адиланг перебував на рибальському плоту, який він сторожував у 125 км від узбережжя Індонезії поблизу острова Сулавесі, коли піднявся сильний вітер, зірвав пліт з прив'язі і забрав його у відкрите море. Про це повідомляє BBC.

Мова йде про ромпонге - це крихітний пліт з каютою, який використовується для нічного лову риби місцевими рибалками. У такого плоту немає ні весел, ні мотора - його буксирують човни і ставлять на якір на мілководді.

Адиланг повинен був щоночі запалювати на плоту ліхтарі, щоб принадити до нього рибу. Раз на тиждень йому доставляли на човен воду, запас продовольства і гасу для ламп, і забирали улов.

14 липня в морі піднявся сильний вітер, який зірвав з якоря пліт Адиланга і поніс його в море. У юнака залишалося зовсім трохи провізії, і тому він ловив рибу і смажив на багатті з трісок, який розводив на плоту.

31 серпня Адиланг помітив неподалік панамський контейнеровоз "Арпеджіо". Йому вдалося подати сигнал про допомогу з допомогою радіопередавача, який був у нього. Його підібрали в прибережних водах Гуаму в тисячах миль від його рідного острова Сулавесі.

Капітан судна зв'язався з береговою охороною Гуаму, яка розпорядилася, щоб юнак був доставлений в Японію, куди слідувало судно, і передав його в руки індонезійських дипломатів в Осаці.

Адиланг прибув до Японії 6 вересня, а через два дні був відправлений літаком в Індонезію, де його зустріли родичі. Повідомляється, що він перебуває в гарній фізичній формі.