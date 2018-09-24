Американка зізналась, що силіконові імпланти «повільно отруюють її організм»

Фітнес-блогер з Флориди Сіа Купер (Sia Cooper) заявила, що збирається видалити силіконові імпланти з грудей, так як вони отруюють її. Про це вона розповіла у відео на своєму YouTube-каналі Diary of a Fit Mommy.

Жінка зазначила, що зробила операцію зі збільшення грудей сім років тому: «Мій тодішній чоловік заявив, що це зробить наше сексуальне життя пікантним. До того ж я різко схудла на 20 кілограмів, мої груди здулися, і я хотіла відчути себе більш жіночною». Тоді їй ввели 400 кубічних сантиметрів силіконового гелю.

Через кілька років після операції Купер почала страждати від підвищеної тривожності і депресії. Вона швидко втомлювалася, але спочатку списувала все на клопоти з дитиною. Сіа кілька разів робила аналізи крові на рівень заліза, підозрюючи у себе анемію, але результати кожен раз були хорошими.

Проте її стан погіршувався: Купер страждала від стрибків настрою, головних болей і випадання волосся. Через втому вона спала по 12 годин на добу. Лікарі не могли пояснити їй, що відбувається, і тоді вона зробила висновок, що у всьому винні силіконові імпланти. Незабаром Купер вступила в співтовариство жінок на Facebook, які страждають від тих же проблем.

Американка упевнена, що хімікати, які містяться в складі імплантів, такі як формальдегід, ртуть і миш'як, «повільно отруюють її».

Купер визнає, що хоча не існує наукових доказів зв'язку аутоімунних захворювань і силіконових імплантів, тисячі жінок страждають від однакових симптомів. Їх численні заяви призвели до того, що в 2019 році відбудеться зустріч організацій охорони здоров'я з лікарями на цю тему.

Жінка твердо має намір видалити імплантати: «Їх і так треба міняти кожні 10-15 років, так що термін майже підійшов. До того ж ніякі гарні груди не варті постійного відчуття, що ти зомбі». Також Купер зізналася, що груди постійно нагадують їй про колишнього чоловіка.