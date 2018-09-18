Мертвий поляк «воскрес» у морзі

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Нетверезого жителя польського міста Семяновіце-Шльонські відправили в морг, але він прийшов до тями і продовжив пиячити. Про це повідомляє сайт «Новини з Польщі».

Чоловік повертався з вечірки після рясних пиятик і втратив свідомість на вулиці. Хтось із перехожих викликав швидку допомогу, співробітники якої вважали його мертвим і відправили тіло в морг.

Помилку виявив охоронець моргу. Його увагу привернули дивні звуки, які долинали з холодильної камери. Він висунув ящик і побачив, що «небіжчик» воскрес, тремтить від холоду і просить ковдру.

Всупереч порадам лікарів, чоловік вирішив не затримуватися в лікарні. Він одягнувся, викликав таксі і сказав водієві везти його додому, але по дорозі передумав і поїхав назад на вечірку. За його словами, за повернення з мертвих слід випити.

Стосовно лікаря, який помилково констатував зупинку серця, розпочато розслідування.