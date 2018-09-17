Експеримент: Жителям швейцарської села Рейнау щомісяця видаватимуть по 2,5 тисячі франків

Режисер Ребекка ПАНІА вирішила провести незвичайний експеримент і щомісяця виплачувати жителям швейцарської села Рейнау по 2,5 тисячі франків (2215 євро). Про це пише Süddeutsche Zeitung.

Планується, що протягом року жителі села з населенням в 1300 чоловік в передгір'ях кантону Цюріх отримуватимуть суму безумовного базового доходу. Свою згоду на участь в експерименті дали 848 селян.

Обумовлюється, що виплати зможуть отримати лише ті, хто отримує менше базового доходу. 2,5 тисячі франків становлять близько 60 відсотків середньої зарплати швейцарця.

Дослідники хочуть цим експериментом вивчити поведінку людини - чи стимулює базовий дохід до пошуку роботи. Гроші на здійснення соціального експерименту планується зібрати краудфандінгом.

У 2016 році більшість швейцарців на референдумі проголосувало проти введення в країні гарантованої щомісячної виплати в розмірі 2,5 тисячі франків. За введення виплати висловилися тільки 18,2 відсотка громадян.