На прилавках магазинів полуниця, нашпигована швейними голками

В Австралії, штат Квінсленд, розшукують людину, яка встромляє швейні голки і шпильки в полуницю, що поставляється в супермаркети. Про це повідомляє австралійський сайт ABC.

Прем'єр-міністр штату Анастасія Палащук (Annastacia Palaszczuk) закликала громадян допомогти знайти зловмисника та оголосила винагороду в 100 тисяч доларів за інформацію, яка допоможе його затримати.

«Це ставить під загрозу життя сімей, а також піддає ризику виробництво полуниці. Ця галузь в Квінсленді приносить 160 мільйонів доларів, і хтось намагається саботувати її», - сказала вона.

Згідно з даними поліції Нового Південного Уельсу, голки знайшли в полуниці шести брендів. Продукція одного з них поставляється в магазини по всій країні.

За первинною версією, висунутою Асоціацією виробників полуниці, зловмисником міг виявитися незадоволений співробітник. Однак головний керуючий штату Террі Лоуренс (Terry Lawrence) заявив, що доказів цього поки немає. «Ми вивчаємо можливість скоєння злочину на всіх стадіях - від вирощування ягід до поширення товару в супермаркетах», - сказав він.