Опіки нареченої не змусили хлопця відмовитись від весілля
Весілля стало доказом їхнього кохання.
Мешканка Люксембургу відмовилася скасовувати весілля, незважаючи на опіки по всьому тілу. Про це повідомило видання Daily Mail.
Марга Абехо-Момпер (Marga Abejo-Momper) за три місяці до весілля відправилася до батьків на Філіппіни. 30-річна наречена вирішила розпалити піч у дворі, щоб приготувати піцу. Жінка кинула у вогонь газету, але її шматочок відірвався, загорівся, і вогонь перекинувся на пляшку з рідиною для розпалювання в її руці. Вона вибухнула, залишивши по всьому тілу жінки опіки.
Абехо-Момпер відразу кинулася в розташований неподалік душ і збила полум'я. Спочатку жінка вирішила, що обпеклася зовсім не сильно, але вже після прибуття в лікарню «біль пронизав все її тіло», розповіла вона.
Опіки покрили більше третини тіла Абехо-Момпер, в тому числі обличчя, руки і груди. Жінка боялася дивитися на себе в дзеркало, а відвідувачі лікарні при її вигляді зойкали. Якийсь час вона не могла ходити і піклуватися про себе.
Наступні два місяці їй кожні десять днів пересаджували шкіру і робили перев'язки. Процедури проводилися під загальним наркозом, оскільки їй було дуже боляче. Через три тижні після інциденту до Абехо-Момпер приїхав її наречений. Вона дуже боялася, що він не захоче залишитися з нею, однак чоловік взяв на себе всю турботу про жінку і буквально змусив її навчитися знову ходити.
Через три місяці після інциденту пара зіграла весілля у Франції. Під платтям на нареченій були компресійні бинти, а візажист допоміг їй приховати шрами. Абехо-Момпер заявила, що наслідки інциденту зробили її весілля «ще більш особливим днем», так як стали доказом їхнього кохання.