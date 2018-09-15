Опіки нареченої не змусили хлопця відмовитись від весілля

Мешканка Люксембургу відмовилася скасовувати весілля, незважаючи на опіки по всьому тілу. Про це повідомило видання Daily Mail.

Марга Абехо-Момпер (Marga Abejo-Momper) за три місяці до весілля відправилася до батьків на Філіппіни. 30-річна наречена вирішила розпалити піч у дворі, щоб приготувати піцу. Жінка кинула у вогонь газету, але її шматочок відірвався, загорівся, і вогонь перекинувся на пляшку з рідиною для розпалювання в її руці. Вона вибухнула, залишивши по всьому тілу жінки опіки.

Абехо-Момпер відразу кинулася в розташований неподалік душ і збила полум'я. Спочатку жінка вирішила, що обпеклася зовсім не сильно, але вже після прибуття в лікарню «біль пронизав все її тіло», розповіла вона.

Опіки покрили більше третини тіла Абехо-Момпер, в тому числі обличчя, руки і груди. Жінка боялася дивитися на себе в дзеркало, а відвідувачі лікарні при її вигляді зойкали. Якийсь час вона не могла ходити і піклуватися про себе.

Наступні два місяці їй кожні десять днів пересаджували шкіру і робили перев'язки. Процедури проводилися під загальним наркозом, оскільки їй було дуже боляче. Через три тижні після інциденту до Абехо-Момпер приїхав її наречений. Вона дуже боялася, що він не захоче залишитися з нею, однак чоловік взяв на себе всю турботу про жінку і буквально змусив її навчитися знову ходити.

Через три місяці після інциденту пара зіграла весілля у Франції. Під платтям на нареченій були компресійні бинти, а візажист допоміг їй приховати шрами. Абехо-Момпер заявила, що наслідки інциденту зробили її весілля «ще більш особливим днем», так як стали доказом їхнього кохання.