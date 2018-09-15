Шахрай прикидався хворим на синдром Дауна і приставав до доглядальниць

Фото: Maricopa County Sheriff’s Office

Американцеві Полу Менчака (Paul Menchaca) пред'явили звинувачення в тому, що він прикидався хворим з синдромом Дауна і приставав до доглядальниць. Про це повідомляє портал Fox 10.

Житель міста Гілберт, штат Арізона, видавав себе за жінку по імені Емі і писав повідомлення доглядальницям. У них він представлявся своєю матір'ю і описував, як саме потрібно про нього подбати. «Емі» просила змінити 30-річному чоловікові, який нібито страждає синдромом Дауна, підгузник і викупати його. Коли доглядальниці приїжджали, їх зустрічав сам Менчака і давав їм гроші.

Медпрацівниці зізналися поліції, що запідозрили недобре, коли чоловік попросив їх «терти його ретельніше в певних місцях». Одна з них розповіла суду, що Менчака кілька разів кричав на неї за те, що його геніталії недостатньо довго мили. Всього йому вдалося обдурити трьох жінок.

Одна з доглядальниць вирахувала, де живе чоловік і поговорила з його батьками. Ті дуже здивувалися візиту і заявили, що їх синові не потрібно підгузники, а також він не страждає синдромом Дауна.

Жінки звинуватили Менчака в домаганнях, і всі троє відзначили, що він сексуально збуджувався, коли вони його мили. Менчаку пред'явлені звинувачення в домаганнях і шахрайстві. Перше слухання призначене на 17 вересня.

«У мене низький рівень IQ. У моїх батьків є документи, які можуть підтвердити це», - сказав у своє виправдання чоловік. Він працює регулювальником на дорожньому переході біля школи.

Його відпустили під заставу в 15 тисяч доларів. Одна з доглядальниць висловила стурбованість за свою безпеку в зв'язку з цим.