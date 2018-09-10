The Sun повідомив про появу передвісника кінця світу в Ізраїлі

В Ізраїлі народилося теля червоного кольору, яке згадується в епізоді священного писання іудаїзму - Торі, повідомили в єрусалимському інституті Храму. Про це пише британський таблоїд The Sun .

Для прихильників іудаїзму червона корова займає центральне місце в прогнозі «кінця світу». У матеріалі наголошується, що співробітники інституту Храму в Єрусалимі вже провели «ретельне обстеження» теляти.

У матеріалі наголошується, що в інституті кілька років тому започаткували програму, метою якої є завдання виростити червону корову в Ізраїлі. Згідно з цією програмою передбачалося, що для цього будуть використані заморожені ембріони великої рогатої худоби породи «ангус» червоної масті. Після чого цими ембріонами запліднюють місцевих корів, йдеться в матеріалі. Так, іудейські і християнські послідовники ортодоксального спрямування вірять, що після народження червоного теляти вони зможуть відновити третій єрусалимський храм на Храмовій горі.

На думку віруючих, народження червоної корови узгоджується з пророцтвом і означає наближення Апокаліпсису.