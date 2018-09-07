Чесний таксист повернув господарю загублену ним каблучку за 25 тисяч доларів

Таксист допоміг жителю австралійського міста Перт знайти втрачену обручку, що коштує 25 тисяч австралійських доларів. Про це повідомляє SBS.

Таксі вів Сінгх Діллон (Singh Dhillon) - індійський студент, який приїхав до Австралії за програмою обміну, і у вільний час підробляв перевізником. Він підвіз Томаса Карлтона (Thomas Carlton), який в поспіху залишив в машині свою обручку.

Карлтон помітив пропажу лише пізніше і не знав, куди поділася каблучка. Він перевірив кілька місць, але її ніде не було. «Це могло виявитися катастрофою, тому що страховка скінчилася якраз день назад», - каже чоловік.

Вичерпавши всі ідеї, він подзвонив в таксопарк. На його прохання диспетчер поширив повідомлення, яке побачив Діллон. Водій перевірив автомобіль, знайшов втрачену обручку і відвіз її власнику. Карлтон був щасливий і запропонував гроші, а коли Діллон відмовився від нагороди, сунув йому в кишеню 50-доларову купюру.

Таксист пояснив, що просто робив свою роботу. «Мене не хвилює ціна, тому що це мій обов'язок - повернути те, що мені не належить», - говорить він. За його словами, це не перша історія про чесність таксистів і точно не остання.