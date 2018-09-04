Чоловік помер через забуту у серці голку

В американському штаті Теннессі 73-річний Джон Бернс Джонсон помер через місяць після операції на відкритому серці. Виявилося, що хірург забув у тілі 73-річного чоловіка голку, повідомляє Daily Mail. Тепер сім'я покійного подала позов до госпіталю, де оперували покійного.

Після девятигодинного хірургічного втручання лікар Шрікумар Субраманіан зрозумів, що не всі голки на місці. Тоді хірург знову розкрив Джонсона і протягом трьох годин намагався витягти голку, однак не зміг це зробити. У підсумку лікар зашив груди Джонсона, а голка залишилася всередині.

Наступні 30 днів стан пацієнта продовжував погіршуватися, відзначається в позові. Джонсон залишався в лікарні,так і не повернувшись додому. Голку вийняли з тіла лише під час розтину. У госпіталі відмовилися відповісти на позов, однак відзначили, що співчувають сім'ї померлого. Позов був поданий вдовою, сином і дочкою Джонсона.