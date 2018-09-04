Математик створив формулу і 14 разів вигравав в лотерею абсолютно законно.

Румунський математик і економіст Стефан Мандель зміг виграти в 14 лотереях завдяки створеній ним системі. В результаті його дій відразу кілька країн світу були змушені змінити правила проведення державної лотереї, проте сам Стефан не порушив жодного закону. Економіст Стефан Мандель народився і виріс в комуністичній Румунії і практично не мав шансів розбагатіти. Однак він обдурив долю - і не один раз, а чотирнадцять разів поспіль. Завдяки своїм здібностям в математиці чоловік розробив систему, яка дозволяла вгадувати п'ять з шести виграшних чисел. Через чотири роки Стефан використав формулу, скупивши всі квитки з найбільш імовірною комбінацією, і зірвав джекпот. На виграні гроші чоловік поїхав з країни, влаштувавшись в Ізраїлі. Втім, Земля обітована була кінцевим пунктом його подорожі. Незабаром Стефан перебрався до Австралії - країну зі стабільною економікою, громадянство якої дозволяло йому брати участь в лотереях всіх країн співдружності. Чоловік розробив нову формулу, яка підходила для британської лотерейної системи, і почав велику гру. Стефан Мандель привернув увагу інвесторів, разом з якими скуповував квитки з усіма можливими комбінаціями. Таким чином йому вдалося обдурити систему дванадцять разів. Влада Австралії щоразу міняли правила проведення лотереї, але Мандель кожен раз знаходив спосіб їх обійти і знову виграти. Втім, після дванадцятої перемоги математику стало непросто брати участь в австралійських лотереях і він вирішив відправитися в США. Разом з економістом в США перебралися і його інвестори. Разом вони взяли участь в лотереї штату Вірджинія і зірвали джекпот в 27 мільйонів доларів. Також вони отримали і тисячі призів, адже практично всі виграшні квитки були в руках Мандела і його друзів. Поліція не змогла знайти порушень в діях математика, і вся сума була виплачена. На жаль, після цього великого виграшу від Стефана Мандела відвернулася удача. Він вирішив взяти участь у державній лотереї Ізраїлю, залучив інвесторів і прорахувався - зірвати куш і виплатити борги партнерам йому не вдалося. В результаті чоловік був звинувачений в шахрайстві і поміщений у в'язницю на 20 місяців. Вийшовши з-за грат, математик перебрався в острівну державу Вануату, де і живе в даний час. До речі, провернути схему Стефана Мандела тепер неможливо. Методи, якими користувався математик, визнані незаконними. Так що доведеться або придумувати свої, або заробляти гроші іншим способом.