Австралієць знайшов на узбережжі два величезних язика і спантеличив учених

Фото: Liam Mercer

Житель Австралії знайшов на узбережжі два величезних язика і спантеличив учених. Про це повідомив інформаційний портал ABC News.

Ліам Мерсер (Liam Mercer) з міста Дарвін на півночі країни виявив язики розміром близько 40 сантиметрів під час прогулянки по пляжу. Відстань між знахідками становила близько 200 метрів, і вони «виглядали свіжими». «Якщо придивитися, то можна побачити, що їх відрізали. Але кому вони належали і як вони тут опинилися? »- замислився австралієць.

Зоолог Керол Палмер (Carol Palmer) з Департаменту природи і природних ресурсів запідозрила, що знайдені язики належали китам. Однак визначити, яким саме способом ці ссавці були вбиті, неможливо.

Палмер додала, що, судячи з розміру язиків, вони належали невеликим китам, на кшталт полосатиків Брайда або дитинчат особин більших видів.

Зоолог припустила, що погубити їх могли косатки, крокодили або акули. «Косатки часто вбивають дитинчат горбатих китів, а язик - це найсмачніша для них частина. У цю пору року горбаті кити якраз знаходяться неподалік від нас і ростять китят», - пояснила вона.