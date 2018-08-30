Заради схожості зі скелетом відрізав собі ніс та вуха

Фото: сторінка Kalaca Skull в Facebook

Колумбієць під псевдонімом Череп відрізав собі ніс і вуха та зробив татуаж очей заради схожості зі скелетом. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Чоловік зізнався, що з дитинства любив черепа, але зміг почати змінювати свою зовнішність тільки після смерті матері, так як вона не схвалювала такі радикальні бодімодифікації. 22-річний татуювальник Калака Череп (Kalaca Skull), уроджений Ерік Йєньєр Інкап Рамірес (Eric Yeiner Hincapié Ramírez), зробив першу пластичну операцію два роки тому.

З тих пір він обрізав більшу частину носа і мочок вух, а також розрізав язик і пофарбував його в сірий «трупний» колір. Череп зробив татуаж очей, зафарбував простір навколо них, імітуючи очниці, і набив татуювання у вигляді щелепи з двох боків рота. Також він майже цілком збрив волосся, щоб продемонструвати татуювання на голові.

Череп став першою людиною в Колумбії, яка добровільно видалила ніс і вуха. Це привернуло до нього увагу місцевої преси і викликало багато критики. Сам чоловік зізнається, що не звертає на це уваги і додає, що фанати часто фотографуються з ним на вулицях.

Череп пояснив, що побажав виглядати як скелет, тому що «так виглядають всі люди під шкірою після смерті». Він вважає, що критикувати його нерозумно, «це можна порівняти з критикою жінок, які збільшують груди і сідниці за допомогою імплантатів».