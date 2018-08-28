Юнак витріщає баньки, аж страшно стає

Пакистанець Ахмед Хан (Ahmed Khan) прославився вмінням сильно витріщати очі і збирається побити рекорд Гіннесса. Про це повідомило видання Daily Mail.

Юнак з міста Лахор зізнався, що виявив свій талант під час перегляду мультфільму «Том і Джеррі». В одному з епізодів очі Тома вискочили з орбіт після удару по спині. 16-річний Хан спробував повторити трюк: він натиснув на повіки, і його очні яблука вискочили. «Спочатку я подумав, що поранив око, але потім зрозумів, що не завдав йому ніякої шкоди», - пояснив він.

Відео, на яких Хан витріщає очі, широко розійшлися в соціальних мережах. Його кілька разів запрошували на телепередачі, де назвали самим лупатим юнаком країни. За словами Хана, його впізнають на вулицях і часто просять про спільне Селфі. Але є і ті, кого лякає його здатність. Хан зізнався, що його обходять стороною учні початкової школи та однокласниці.

Юний пакистанець не збирається звертатися до офтальмолога: «Бог дав мені цю здатність, так що я впевнений, що він подбає про моїх очах». У його планах - побити рекорд Гіннеса за випучіванію очей, який зараз належить американці Кім Гудман (Kim Goodman). Вона здатна витріщати очі з орбіт на 12 міліметрів.