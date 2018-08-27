У родині принца Гаррі поповнення

Як пише People, подружжя завело цуценя лабрадора. За інформацією видання, песик з’явився у королівській родині ще на початку літа. Але Палац поки офіційно не підтримав дану інформація, а відповідно і фото песика на сайті родини немає.

Не секрет, що Меган, як і королева Єлизавета ІІ, є великою любителькою собак. Її бігль Гай навіть був на весіллі. Його Маркл перевезла до свого нового місця проживання, а от її другий пес – старенький Богарт, залишився з другом актриси у Лос-Анджелесі.

До речі, спеціально до Національного Дня собак було оприлюднене відео про всіх собак Королівської родини.