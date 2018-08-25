Батько вбив гігантського пітона, який намагався проковтнути його дитину

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У Гані фермер вбив гігантського пітона, який напав на маленьку дитину. Про це повідомляє сайт Citinewsroom.com.

38-річний Еклу Авай (Eklu Awayi) стверджує, що йому здалися дивними крики дочки, якій було менше року. Він побіг до неї і побачив, що немовля намагається проковтнути чотирьохметрова змія.

Чоловік спробував відігнати пітона, але той обвився навколо нього. Фермер зумів схопити рептилію за шию, накинув мотузку і таким чином здолав її.

Після перемоги над пітоном фермер притягнув його тушу на міську площу і показав місцевим жителям. Після цього він сходив в лікарню з дружиною і дитиною для медичного огляду.

У Гані водиться кілька видів пітонів, в тому числі іерогліфові, які входять до четвірки найбільших змій в світі. Вони виростають до шести метрів в довжину і важать до 100 кілограмів. Відомі випадки поїдання іерогліфовими пітонами імпал вагою до 58 кілограмів, молодих нільських крокодилів завдовжки до 1,5 метра і навіть леопардів.

У січні повідомлялося, що пітон довжиною 2,54 метра убив британського любителя тварин в його власному будинку.