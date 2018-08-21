Жінці вже вдруге підрізали хвостика

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Американський дерматолог Сандра Лі (Sandra Lee) прооперувала дівчину з новоутворенням між сідниць, що нагадує хвіст. Операція була показана в телевізійному реаліті-шоу лікаря, повідомляє видання Daily Mirror.

22-річна Тейлор звернулася до Лі зі скаргою на хвостик, який виріс у неї в районі куприка. Вона пояснила, що він був у неї з дитинства. Лікарі вважали, що це липома - нешкідлива жирова пухлина. У 2016 році її видалили, проте вона повернулася.

Лі здалося дивним, що ліпома була у Тейлор від народження. Зазвичай для появи такої пухлини потрібен час. Крім того, дерматолога стурбувало, що віддалений хвостик знову виріс. Це могло свідчити про те, що ситуація складніша, ніж здавалося її попередникам.

МРТ показала, що жирові відкладення стосуються спинного мозку. Це, на думку Лі, робить повне видалення ліпоми небезпечним. Вона порадила пацієнтці обмежитися зменшенням розміру наросту і наданням йому більш естетичної форми.

Після операції дівчина заявила, що в захваті від результату. Тим не менш, вона планує проконсультуватися у нейрохірурга щодо видалення залишків ліпоми.