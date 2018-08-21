На хлопця впала вівця з неба

Фото: Mourne Mountain Rescue Team

У Великобританії школяр втратив свідомість і потрапив до лікарні після того, як на нього несподівано впала вівця. Про це повідомив місцевий інформаційний портал Joe.

Інцидент стався в горах Морн на південному сході Північної Ірландії. Група підлітків вирушила туди в похід, і, коли вони наблизилися до ущелини, на одного з них зверху впала вівця. Юнак втратив свідомість, його супутники негайно викликали рятувальників.

Підлітку, який отримав пошкодження голови, шиї, спини, живота і ніг, надали першу допомогу на місці. Потім на носилках його віднесли до дороги, звідти швидка допомога доставила його в лікарню.

За словами рятувальників, вівця при падінні не постраждала і відразу ж втекла з місця події.