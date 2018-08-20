Модель з синдромом Дауна вперше виграла міжнародний конкурс краси

У Північній Ірландії в міжнародному конкурсі краси вперше перемогла модель з синдромом Дауна. Про це повідомило видання The Mirror.

Конкурс Ultimate Beauty Of The World проходив в місті Портадаун 18 серпня. 19-річна Кейт Грант (Kate Grant) отримала корону переможниці в номінації «підлітки», обійшовши 39 конкуренток.

"Я була в шоці. Моя сім'я підтримувала мене і плакала. Моя мрія - надихнути і змусити повірити в себе молодих людей з синдромом Дауна та іншими захворюваннями - здійснилася», - заявила щаслива Грант.

Мати Кейт Дірдре зазначила, що дуже рада за дочку: «Я знала, що вона зачарує суддів, але найбільше я пишаюся тим, як Кейт підтримувала інших учасниць і допомагала їм». Ірландка зізналася, що лікарі робили похмурі прогнози про майбутнє дочки: говорили, що вона не зможе читати, її словниковий запас буде сильно обмежений і вона не зможе підтримувати розмову.

До участі в конкурсі Грант брала участь у тижні моди в Белфасті, а також знімалася для реклами бутиків в рідному місті Кукстаун. Вона планує продовжити модельну кар'єру, а також займатися соціальною роботою і добродійністю.

Захід проводила благодійна організація Make-A-Wish. У конкурсі могли взяти участь будь-які дівчата, незалежно від їх «форм і розмірів», а також наявності досвіду в модельній кар'єрі.