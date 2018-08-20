У лікарні одночасно завагітніли 16 медсестер

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У лікарні американського штату Арізона 16 медсестер оголосили про вагітність, повідомляє CNN.

Співробітниці установи запевняють, що не змовлялися одночасно стати матерями. Пологи у всіх медсестер повинні пройти з жовтня цього року по січень 2019 го. Всіх породіль відправлять в декретну відпустку на 12 тижнів. В адміністрації лікарні відзначили, що вже давно готуються до тимчасового відходу такої кількості працівниць.

Крім цього, медсестер на час вагітності звільнили від декількох обов'язків: так, їм дозволили не проводити хіміотерапію і не працювати з тими, хто хворий на туберкульоз.

За словами жінок, їм подобається разом ходити на обід. Заради вагітних співробітниць в кафетерії розширили меню, додавши в нього солоні огірки і оливки.