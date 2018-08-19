Багатодітна родина майже 10 років прожила в бочці в очікуванні житла

Багатодітна сім'я в селищі Тазовський на Ямалі протягом дев'яти років живе в бочці, бо їй не дають квартиру, повідомляє URA.RU.

Сім'я, що складається з голови, інваліда другої групи Івана Саліндера, його батьків, сімох дітей, одна з яких усиновлена, і 92-річної бабусі, проживає там з 2009 року, коли Іван придбав її за 50 тисяч рублів.

Відзначається, що сім'я стоїть у черзі на житло з 2005 року, проте, як стверджує місцева влада, їх черга ще не підійшла. При цьому наголошується, що у вторинному фонді селища Тазовський квадратних метрів на всіх не вистачає.