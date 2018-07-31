Ігри 5-річної дівчинки з чотириметровою змією зняли на відео

Любитель змій опублікував відео, на якому його п'ятирічна дочка гладить чотириметрового пітона, а потім досить близько наближається обличчям до його морди. Ролик викладено на You-Tube-каналі.

Автор відео не уточнив, де саме відбувається дія, але запевнив, що життю дівчинки нічого не загрожує. Як виявилося, в їхній родині живуть два пітона - Сонні і Шер.

В описі YouTube-каналу значиться, що «змії не кровожерливі монстри. Їх часто демонізують в ЗМІ, щоб викликати у читачів паніку і параною».

У коментарях глядачі розділилися на два табори: одні захоплювалися ніжними стосунками дитини і рептилій, інші застерігали автора ролика, що одного разу він виявить свою дочку мертвою, і провина буде лежати саме на ньому.