У 14-річної дівчинки видалять близнюка-паразита

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14-річна Вероніка Комінгес (Veronica Cominguez) з філіппінського міста Іліган народилася з двома зайвими кінцівками і довгастим наростом на животі і грудях. На пальцях її близнюка-паразита ростуть нігті, а з-під наросту іноді сочаться кров і рідина з неприємним запахом.

Мати дівчинки стверджує, що під час вагітності чекала близнюків і навіть вибрала імена для двох дітей, проте в підсумку народилася тільки Вероніка. Виявилося, що на ранніх стадіях ембріонального розвитку її зародок поглинув іншу дитину.

Місцевим жителям вдалося зібрати гроші на видалення близнюка-паразита. Очікується, що через кілька тижнів Вероніка поїде до Таїланду для хірургічної операції. Про це повідомляє видання Daily Mail.

У червні повідомлялося, що в Танзанії померли сіамські близнюки Марія та Консолато Мвакікуті, які користувалися популярністю в країні. У них була зрощена нижня частина тіла, спільна печінка, легені і деякі інші органи.