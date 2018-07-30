Лікар колов дітям паралізуючий препарат і ґвалтував їх

Лікар вводив дітям паралізуючу сироватку правди і одягав на них гамівні сорочки, щоб жертви стали безпомічними і він міг їх гвалтувати.

Доктор Кеннет Мілнер, який працював в лікарні в Дербішире (Англія) в період між 1950-1970 роками, помер, так і не поставши перед судом за скоєне, повідомляє The Sun. Зараз серед жертв Кеннета числяться 65 осіб, які розповіли поліції, що чоловік відводив дітей в окрему кімнату, де накачував ліками і користувався їх безсиллям. Але, не дивлячись на весь жах злочинів, є ймовірність, що нікого не вдасться притягнути до відповідальності. Справа в тому, що багато колишніх співробітників лікарні вже померли або не можуть бути ідентифіковані. Одна з жертв, Барбара О'Хара, розповіла, що Кеннет ґвалтував її кілька разів після того. як вводив амітал натрію. Таким чином чоловік виховував неслухняних дітей. Крім сексуального насильства маленьких пацієнтів занурювали головою під воду. За словами іншої жертви, одного разу, коли дія ліків скінчилося, вона прокинулася зі зв'язаними руками і болем між ніг. Дівчинка поскаржилася медсестрі, але та лише вдарила її по голові і сказала, що у неї просто інфекція. Девіду Мартіну було всього 12 років, коли його згвалтував лікар. Через роки чоловік зізнається, що це зруйнувало його життя і він залишився на самоті. "Протягом багатьох років мені ніхто не вірив, і я інколи думав накласти на себе руки. Мені так шкода всіх цих жертв, особливо жінок. Цього ніколи не повинно було статися, але тепер нам вперше повірили".