Після 17 років проведених під землею шахтар був знайдений живим

Китайські шахтарі копали екскаватором занедбаний рудник, на місці якого 17 років тому стався серйозний землетрус. Знахідка шокувала чоловіків...

17 років тому на заході Китаю в результаті землетрусу силою 7,8 бала за шкалою Ріхтера, обрушилася шахта, в якій знаходилося 118 шахтарів.

З тих пір ця частина шахти була закрита. Проте, група шахтарів недавно відновила роботу в покинутій шахті і випадково виявили шахтаря. Йому вдалося прожити всередині смертельної пастки протягом 17 років.

59-річний врятований шахтар - Чунг Ваи, був в дуже поганому стані. Він був доставлений в найближчу лікарню, де лікарі зараз оцінюють його фізичний і психічний стан.

Під час землетрусу дерев'яні конструкції, на яких тримався тунель шахти, обрушилися, залишивши під руїнами 118 чоловік. Всі шахтарі загинули, всі - за винятком Чунга. Єдина причина, по якій йому вдалося вижити - вентиляційний отвір, який служив єдиним доступом свіжого повітря.

До того ж йому допомогло протриматися те, що на випадок обвалу в шахтах були великі запаси продовольства. Незважаючи на це, йому довелося їсти щурів і мох.

Це самий унікальний випадок, коли людині вдалося вижити протягом такого тривалого часу в таких екстремальних умовах.