Чоловік сховав 40 тисяч шекелів у молитовниках

Невідомий сховав у печері Патріархів, що знаходиться в найдавнішій частині ізраїльського міста Хеврон, 40 тисяч шекелів (близько 11 тисяч доларів). Про це в Facebook написав співробітник склепу Елімелех Карзай.

За його словами, хтось виграв у лотерею кілька мільйонів шекелів і вирішив відправити їх на благодійність. Але зробив це незвичайним способом: він сховав безліч купюр по 200 шекелів в молитовниках, які знаходяться в печері.

Першими гроші виявили кілька молодих людей, які прийшли в склеп на захід. Чутки про «скарби» швидко поширилися серед людей, і народ кинувся шукати гроші.

Карзай зазначив, що, на жаль, в результаті постраждали кілька томів молитовників.

Видання Israel National News уточнило, що фінансова допомога призначалася членам бідних сімей, які приходять молитися, щоб труднощів у зароблянні грошей стало менше. Всього в печері було заховано 40 тисяч шекелів.