Шестеро китайців провалилися крізь землю посеред весілля

У Китаї гості на весіллі провалилися крізь підлогу. На відео звернуло увагу місцеве видання Beijing News.

Як повідомляє Daily Mail, інцидент стався в одному з фешенебельних готелів міста Шіцзячжуа, провінція Хебей. Під час урочистостей підлога під одним зі столів на шість персон провалилася, і гості, що сиділи за ним, пішли під землю. Шоковані родичі і друзі молодят допомогли їм вибратися. Трьом з потерпілих було надано медичну допомогу.

Попереднє розслідування наглядових органів показало, що інцидент стався через протікання водопровідних труб. Земля на цьому місці пом'якшилася, почала просідати і вимиватися, а надто тонка перегородка не витримала ваги столу і гостей.