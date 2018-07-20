Британець виграв мільйон євро завдяки незнайомці з черги

У Британії житель міста Оссетт Аррон Уолшоу виграв один мільйон євро в лотерею Lotto Millionaire Raffle завдяки незнайомці. яка пропустила його в черзі. Про це пише газета Daily Mirror.

За дві хвилини до закриття магазину чоловік підбіг до каси, щоб купити лотерейний квиток, однак там стояла ще одна жінка. Незнайомка побачила, що Уолшоу поспішав, і тому наполягла, щоб він пройшов першим.

На наступний день британець дізнався, що його квиток виявився виграшним. За словами щасливчика, він і його наречена танцювали по кімнаті, думаючи про те, що можна зробити на ці гроші. Серед цілей - влаштувати «весілля мрії», купити новий будинок і автомобіль.

Разом з тим чоловік, який раптово розбагатів, поки не збирається залишати свою роботу штукатура, але хоче зробити свій графік більш гнучким.

Раніше повідомлялося, що американка стояла в черзі і виграла в лотерею довічне утримання.