Пустила в дім незнайомку і та відкусила жінці носа

Мешканку Техасу звинувачують у нападі. За словами жертви, жінка відкусила значний шматок від її носа і проковтнула його. Про це повідомляє ABC7.

Звинувачення висунуті відносно 41-річної Джессіки Коллінз (Jessica Collins). Постраждала дівчина, що представилася Тетяною, розповіла, що познайомилася з Коллінз в барі: та супроводжувала її сусіда.

Після бару всі троє відправилися в квартиру Тетяни. Коллінз зажадала більше алкоголю і сигарет. Тетяна попросила її покинути будинок, на що та повалила господиню квартири на підлогу, схопивши її за волосся. Після чого вона відкусила частину носа і з'їла його.

Жертва зізналася, що не усвідомлювала, що сталося аж до того моменту, як потрапила в швидку. «Я почала дзвонити чоловікові і кричати в трубку "У мене немає носа, мені 28 років, і у мене більше немає носа!"», - розповіла потерпіла.

Тетяна також поскаржилася, що у неї немає медичної страховки, тому вона не може дозволити собі пластичну операцію. Лікарі попереджають, що її необхідно зробити протягом двох тижнів. Друзі жертви вже запустили кампанію зі збору коштів.