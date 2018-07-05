Французи знайшли в саду 28 золотих злитків

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Французькій парі, яка відшукала 28 золотих злитків у власному саду, доведеться розлучитися зі скарбом. Про це повідомляє видання The Connexion.

У 2002 році сімейство придбало будинок з садом у французькому місті Роан, департамент Луара. У 2009 році вони знайшли в саду шість золотих злитків. Через чотири роки до них додалися ще 22 злитка. Сумарна вартість скарбу оцінювалася у 800 тисяч євро.

Пара повідомила про знахідку поліцію, офіс мера міста і Банк Франції. Незважаючи на це, прокуратура Роана звернула увагу на «атипові фінансові операції», які вони здійснювали, і почала розслідування. Як з'ясувалося, підозри викликав продаж частини золотих злитків.

Через кілька років про скарб дізналася родина колишнього господаря будинку, який на той час помер. Його вдова і вісім дітей подали в суд і зажадали віддати скарб. Вони надали докази того, що в дійсності золото належить їм.

У 2015 році суд встав на їх сторону і постановив повернути все вціліле золото, а також гроші, виручені під час продажу 15 злитків. Нові домовласники не бажали з цим миритися. «Всі говорили їм, що злитки їхні. Вони від щирого серця вважали себе власниками золота», - пояснює їх юрист.

Пара безуспішно намагалася оскаржити судове рішення в інших інстанціях. У 2017 році його справедливість підтвердив апеляційний суд, а в червні суперечку розглянув Верховний суд Франції. Первісне рішення залишилося в силі і після цього.