Австралієць знайшов пляшку з посланням з острова Бора-Бора

Кадр: upi.com

Житель Австралії знайшов послання в пляшці, відправлене з острова Бора-Бора в Тихому океані, і зв'язався з його автором. Про це повідомляє UPI.

Чарлтон Креггс (Charlton Craggs), що працює на австралійському острові Лонг, виявив пляшку, коли йшов по пляжу. Всередині лежала записка і один американський долар.

З тексту випливало, що послання відправив канадець Том Лав (Tom Love). Він запечатав пляшку і кинув її в воду 25 січня 2016 року, під час гостювання на атолі Бора-Бора в шести тисячах кілометрах від Лонга.

Лав просив зв'язатися з ним і повідомити про отримання. Для цього в записці повідомлялися його поштова та електронну адреси. Він доклав долар, щоб покрити можливі витрати на зв'язок.

Креггс вирішив повісити купюру на стіну разом з запискою. «Я був такий радий, - розповідає він. - Мені не терпілося зв'язатися з автором і сказати йому, що я знайшов його послання - це було як в кіно».

«Я був вражений, здивований, коли це сталося», - зізнався Лав. За його словами, в минулому він відправляв і інші послання в пляшках, але вперше отримав відповідь.

Бора-Бора - атол у Французькій Полінезії. Острів довжиною дев'ять кілометрів і шириною п'ять кілометрів населяють близько дев'яти тисяч осіб. Він популярний серед туристів з Північної Америки і Японії.

У березні повідомлялося, що на австралійському острові Ведж-Айленд знайшли послання в пляшці, відправлене 132 роки тому. Як з'ясувалося, пляшку кинули в 1886 році з німецького парусника «Паула», який перетинав Індійський океан в 950 кілометрах від берега Австралії.