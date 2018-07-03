Бородата американка нарешті стала щасливою

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Мешканка штату Вірджинія Нова Галаксі (Nova Galaxia) страждає синдромом полікістозних яєчників, через що в її крові міститься надто багато чоловічих гормонів, які викликають ріст бороди. 26-річна американка десять років голилися, намагаючись приховати волосся на підборідді, грудях і спині від оточуючих, і дуже переживала через це. Її дражнили в школі, і вона нікому не розповідала про свій діагноз, пише видання New Zealand Herald..

Набути впевненості в собі Галаксі допомогла відома бородата британська модель Харнаам Каур (Harnaam Kaur), а також дівчина американки, модель Еш Бірд (Ash Byrd).

«Спочатку було страшно, але потім я полюбила свою бороду. Я мию її шампунем і кондиціонером кожен день, а потім розчісую, щоб вона ідеально виглядала», - розповіла вона. Незважаючи на глузування перехожих, Галаксі не шкодує про своє рішення: «Зі своєю хіпстерською бородою я відчуваю себе щасливішою, ніж будь-коли».

І хоча більшість насміхаються над дівчиною, у неї є і шанувальники. «У цієї жінки приголомшлива борода. Вона виглядає суперкруто. У мене не виходить відростити бороду, так що я їй навіть трохи заздрю​​», - написав один із коментаторів. Інший зауважив, що не кожен чоловік може підтримувати бороду в настільки ідеальному стані.