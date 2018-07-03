Екстрасенс змогла довести в суді, що вміє спілкуватися з душами

Журналісти популярного таблоїду звинувачували жінку в шарлатанстві. Вони стверджували, що Морган використовує у своїх виступах приховані засоби зв'язку, повідомляє Huffington Post. Суд зобов'язав видання виплатити екстрасенсу таку серйозну суму за визнану брехливою ​​статтю, опубліковану в Daily Mail у вересні 2011 року. У ній було написано, що екстрасенс використовує прихований навушник для створення ефекту спілкування з потойбічним світом. Приводом для резонансної публікації послужили висловлювання двох жінок, які відвідали шоу Саллі Морган в Дубліні. Вони заявили журналістам однієї з місцевих радіостанцій, що чули, як екстрасенса суфлірували працівники сцени. Нібито їх слова Морган чула через захований у волоссі навушник, видаючи висловлювання персоналу за репліки духів. Автор Daily Mail Пол Зенон написав про це статтю. Через два роки після інциденту жінці вдалося довести, що люди, які нібито "нанашіптували" їй були представниками театру, де проходило шоу, а зовсім не її підлеглими. Суд визнав, що жінки, які роздулися скандал, помилилися. "Скептики, які готові будуть поставити під сумнів мою роботу, будуть завжди. Я розумію і приймаю це. Однак відвертого наклепу на свою адресу я не потерплю", - написала Саллі Морган на своєму сайті. Як би там не було, зазначають журналісти, екстрасенсу вдалося довести в суді лише той факт, що вона не використовувала навушник, а зовсім не наявність у неї надприродних здібностей. Крім того, незрозуміло, чому Морган не наважилася позмагатися з державою за набагато більш жирний куш, ніж 200 тисяч доларів. Адже в Британії будь-якій людині, яка представить наукові докази наявності у нього паранормальних здібностей, обіцяно мільйон доларів.