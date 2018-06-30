Дівчина нафарбувала очі тушшю 20-річної давності і осліпла

Ширлі Поттер з австралійського міста Аделаїда отримала серйозну інфекцію після того, як скористалася тушшю 20-річної давності. Про це повідомляє Daily Mail.

Жінка відправилася на зустріч зі своїми дочками, яких не бачила довгий час. Вона сходила в перукарню, а нафарбуватися вирішила вдома.

На наступний ранок жінка прокинулася з червоними очима. Вона також повідомила, що було боляче дивитися куди-небудь. Міс Поттер сходила до свого офтальмолога, який не міг знайти нічого поганого. При цьому вона відчувала, що зір погіршується з кожним днем.

Одного разу Поттер спіткнулася об дитячу коляску в торговому центрі. Однак вона зізналася, що не бачила її. Тоді вони з чоловіком вирішили ще раз сходити до медиків. Після безлічі візитів офтальмологи діагностували серйозну інфекцію в обох очах.

- Він запитав мене прямо, чи використовувала я стару або застарілу косметику. Я сказала йому, що використовувала туш, якій близько 20 років, - розповіла жінка.

Жінка зізналася, що ніколи не користувалася косметикою на регулярній основі, тому й гадки не мала, що її потрібно витратити протягом певного періоду часу.

Поттер призначили курс антибіотиків, але це не врятувало зір. Як очікується, остаточно перестане бачити навіть обриси предметів вона в найближчі три роки.