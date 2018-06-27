Добиваючись зустрічі з 14-річною дівчинкою, чоловік отримав кулю від її матері

Фото: VCU Medical Center

25-річний Трой Джордж Скіннер (Troy George Skinner), озброєний ножем, газовим балончиком та ізолентою, намагався вломитися в будинок сім'ї. За словами поліцейських, мати дівчини попереджала, що відкриє вогонь, якщо Скіннер не втече. У підсумку, коли він розбив скло в дверях цеглою, жінка вистрілила в нього з пістолета, поранивши в шию. Чоловік вижив, його доставили в лікарню і заарештували. Про це повідомляє CNN.

Скіннер познайомився з дочкою жінки, яка стріляла в нього, в інтернеті, проте через деякий час дівчина припинила спілкування. Тоді він вирішив приїхати в США і знайти її. Мотиви нападника невідомі. Як він дізнався її домашню адресу, також не повідомляється.

Як передає телеканал, злочинець пройшов довгий шлях: з новозеландського Окленда він дістався до австралійського Сіднея. Звідти долетів до західного узбережжя США, а потім до округу Колумбія і вже на автобусі доїхав до міста Річмонд, де жила сім'я. Поліцейські виключають можливість того, що чоловік виявився в Вірджинії випадково. За словами місцевого шерифа Джеймса Егню, Скіннер спланував напад. Він підкреслив, що новозеландець не є жертвою. «Жертви тут мати, дочка і вся їхня сім'я», - сказав він.

Чоловікові висунули звинувачення у збройному нападі з наміром пограбування, згвалтування або вбивства, повідомляє New Zealand Herald. За словами друга заарештованого, Скіннер був урівноваженою людиною, від якого він не очікував подібної витівки.