Навала гігантських пацюків атакувала шведське місто
Як стверджують очевидці, пацюки досягають розмірів кішок.
Жителі шведського міста Сундсвалль поскаржилися на навалу пацюків, які, як стверджують очевидці, досягають розмірів кішок. Про це повідомляє The Local.
Місцева влада попередила жителів одного з районів міста про те, що тварини можуть бути небезпечними. Городянам рекомендували тримати двері і вікна закритими, а школярів не випускати з приміщень під час змін.
Крім того, шведам порадили не допускати проникнення пацюків у будинки і ні в якому разі не годувати їх. У місті посилили нагляд за будь-яким їстівним сміттям.
Батьків, чиї діти не досягли шкільного віку, попросили не годувати їх на вулиці, а також уникати того, щоб дитина засинала на свіжому повітрі.
Влада вважає, що причиною величезного числа аномально великих пацюків став центр утилізації, який знаходиться в процесі переїзду. Оскільки старе місце, де був центр, спорожніло, тварини кинулися на пошуки їжі в місто. Наразі на території встановлені 50 пасток, але кожна з них вміщає всього два пацюки, тому місцевий муніципалітет розглядає інші способи впіймання гризунів.