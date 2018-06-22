Меган Маркл і принц Гаррі скоро стануть батьками

Красуня-дружина принца Гаррі Меган Маркл скоро стане мамою. Про вагітність 36-річної тепер уже королівської особи виданню hollywoodlife.com розповіла знайома Меган. Приємну для всієї родини новину герцог і герцогиня Сассекському привезли з весільної подорожі - вони планували стати батьками якомога швидше після весілля.

Як повідомляє видання, раніше всіх про вагітність дізналися брат Гаррі принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон. Відомо, що про це проінформовані і королева Великобританії Єлизавета II, і принц Чарльз з дружиною.