В Індії врятований пітон мало не вбив свого рятівника

Санджой Дутта (Sanjoy Dutta) очолював команду з порятунку 10-метрового пітона в лісі в індійському штаті Західна Бенгалія. Чоловік накинув на плечі змію для того, щоб зробити знімок, але та почала обвивати його шию і спробувала задушити. Про це повідомляє The Daily Mail.

Люди, які були поряд, тягнули пітона за хвіст, щоб послабити хватку. На ролику, знятому одним з очевидців, чутно, що в натовпі лунають перелякані крики. В результаті лісничий врятувався, а пітона випустили в гущавину лісу.