Величезний пітон проковтнув жінку цілою (фото)

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Про це повідомляє видання The Daily Mail.

На південному сході провінції Сулавесі в Індонезії місцеві жителі виявили величезного пітона, який проковтнув людину. Відомо, що родичі виявили пропажу 54-річної домогосподарки по імені Ва Тіба. Вона не повернулася ввечері з плантації. Сестра жінки вирушила на її пошуки і виявила поряд з кукурудзяним полем її сліди, ліхтар, тапочки і ніж, з яким жінка перевіряла збереження врожаю від набігу кабанів. Родичі звернулися до сусідів з проханням допомогти в пошуках жінки і через деякий час виявили поруч із полем величезного восьмиметрового пітона з дивними опуклостями на животі. Чоловіки вбили змію і після того, як розпороли їй живіт, виявили, що пітон ковтнув жінку цілком, почавши з голови, так як саме вона розташовувалася ближче до хвоста пітона.

"Всі плакали, всі були в шоці. Бідна жінка", - розповів місцевий житель і додав, що тепер жителі бояться виходити на вулицю. "Це схоже на фільм жахів. Люди в жаху. Ми боїмося виходити на вулицю. Ми можемо тільки молитися безпеці", - повідомили місцеві.