Прокат авто: потурбуйтесь про машину заздалегідь

Літо – спекотна пора не тільки для туроператорів. Прокат авто, в особливості у популярних туристичних містах світу, не завжди витримує приплив бажаючих мандрувати з с комфортом.

Це зовсім не дивно – та свобода, яку дає автомобіль під час відпочинку і туристичних поїздок, неоціненна, та й вартість оренди автомобіля доступна навіть мандрівникам зі скромними доходами. Але якщо ви бажаєте насолодитись комфортом максимально, про машину слід потурбуватись заздалегідь.

Чому бронювання вигідніше, ніж оформлення оренди на місці?

Авжеж, ви напевно зможете взяти авто в аеропорту, коли прилетите на місце. Однак в цьому випадку не дивуйтесь, якщо вам прийдеться задовольнятись тим, що є в наявності, а не тим автомобілем, за кермом якого ви мріяли об'їздити цікаві місця та історичні і культурні пам'ятки. Отже, якщо для вас важливий комфорт, то краще за все забронювати бажане авто ще в України, тим більше що зробити це дуже легко, зателефонувавши або залишивши замовлення на сайті компанії автопрокату.

Ми зібрали для вас усі переваги бронювання на прикладі відомої міжнародної компанії SIXT - прокат авто доступний в 105 країнах світу:

більш вигідні тарифи, у чому легко пересвідчитись на сайті компанії, де є можливість замовити розрахунок або зв'язатись з менеджером цілодобової служби підтримки та отримати рекомендацію найбільш економного варіанту оренди та умов оплати;

можливість сплатити послугу в гривні, уникнувши втрат при конвертації та зберігаючи валюту для розваг у мандрівці;

гарантія отримання саме того авто, яке найбільш вас задовольнить – компанія знайде у своєму автопарку бажане авто та надасть його вам у потрібний час та в потрібному місці;

якщо з якихось причин ваша мандрівка не відбудеться, компанія поверне вам передплату у повному обсязі, навіть за сутки до дати оренди;

ви заздалегідь отримаєте всю інформацію про умови та тарифи – про це потурбується менеджер компанії, який зв'яжеться з пунктом прокату тієї країни, до якої ви плануєте поїхати. У вас не буде жодного занепокоєння, бо усі тарифи прозорі, а додаткові та приховані комісії відсутні;

у разі виникнення потреби ви зможете у будь-який час зв'язатись з менеджером та отримати підтримку на рідній мові – менеджери компанії працюють цілодобово та забезпечують можливість вирішити усі питання цілодобово. Всі проблеми закордоном – повернення депозитів, сплата штрафів та інше вирішуються службою автопрокату, щоб ви мали змогу насолоджуватись мандрівкою.

Потурбуйтесь про свій комфортний та мобільний відпочинок заздалегідь, щоб отримати максимум від довгоочікуваної відпустки, встигнути побачити все та зекономити гроші, щоб привезти з мандрівки сувеніри, які будуть надихати вас та нагадувати про щасливі дні.