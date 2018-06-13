Випущена «жіноча» камасутра

Фото: foliosociety.com

Видавництво The Folio Society випустило нову версію камасутри, ілюстрації до якої вперше показують жіночий погляд на задоволення. Про це розповів Daily Mail.

«Жіноча» камасутра вийшла обмеженим тиражем 750 копій, ціна одного примірника становить 395 фунтів стерлінгів. Видання було створено спеціально для молодої аудиторії, і вперше його проілюструвала жінка. Оформленням займалася художниця Викто Нгай (Victo Ngai) з Лос-Анджелеса, відома роботами в казковому стилі і завоювала безліч нагород в області мистецтва і дизайну.

Ілюстратор вірить, що вона змогла внести феміністську перспективу в древню книгу.

«Вивчаючи свої ілюстрації зараз, я думаю, що підсвідомо малювала з точки зору жінок. Наприклад, багато картин написані так, що читач ставить себе на місце жінки, в той час як текст зазвичай відображає патріархальне ставлення свого часу», - сказала Нгай.

Вона додала, що її метою було зберегти еротичну сторону книги, несучи до неї трохи елегантності. Замість відверто сексуальних зображень жінка віддала перевагу балансуванню на грані чуттєвого і вдумливого ставлення до сексуальності.