Бабуся розбирала мотлох і знайшла монету вартістю в сто тисяч фунтів

Фото: Vintage Cash Cow

Громадянка Великобританії збиралася викинути коробку зі старими монетами, що зберігалася на горищі, але в останній момент вирішила здати їх оцінювачу, який виявив, що одна з них коштує 100 тисяч фунтів. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Попросивши приховати своє ім'я, 69-річна жінка з міста Кінгстон-апон-Халл в регіоні Йоркшир і Хамбер на сході країни успадкувала рідкісну монету від діда. Спочатку вона хотіла викинути її, але після вмовлянь онуків вирішила безкоштовно оцінити її вартість на сайті з продажу антикваріату разом з іншими знахідками - срібним чайним сервізом і біжутерією, які вважала дорогими.

Експерти сайту пояснили їй, що монета викарбувана в 1644 році, за правління Карла I, і так як вона збереглася в дуже хорошому стані, її можна виставити на аукціон. За нумізматичну рідкість планують виручити більше 100 тисяч фунтів.

Ентоні Чарман (Antony Charman), головний оцінювач сайту Vintage Cash Cow, зазначив, що всі інші знайдені речі коштували не більше 150 фунтів. «Вона була і цим задоволена, але не розуміла, навіщо ми прийшли до неї додому. Але коли ми сказали їй ціну монети, вона мало не впала зі стільця», - розповів він.

Британка збирається витратити гроші на круїз, а також допомогти вагітній внучці з іпотекою.