«Східна перлина» чекає саме вас!

Все ще не можете визначитися, де краще провести відпустку? Віддати перевагу туру в готелі з шикарним пляжем або екскурсіям по дивних містах, абсолютно не переплачуючи при цьому?

Зробіть вибір на користь Близького Сходу. Запевняємо, ви не пошкодуєте!

Гра контрастів

Тури в ОАЕ — це завжди щось більше, ніж просто відпочинок. Тут кожного туриста чекає справжня казка: незвичайний колорит і традиції, модернова архітектура і високий рівень туристичного та ресторанного сервісу.

Море - на будь-який смак. Наприклад, в Абу-Дабі і Дубаї - спокійне і тепле, з пологим берегом. У Шарджі або Рас-ель-Хайме, навпаки, з відкритими бухтами і високими хвилями. Влітку його температура може досягати 35 градусів!

Крім того, можна прекрасно провести час і в піщаних дюнах, побувати на полюванні і відвідати село бедуїнів. Якщо вас цим не здивувати, то в місті точно знайдете безліч сюрпризів. Хмарочоси понад 800 метрів, ресторани з екзотичною кухнею, де запропонуються страви з верблюжатиною, надзвичайно смачні лаваші, кебаби і шаурма, а також аравійський кави, східні солодощі і кальян. Як від такого відмовитися?!

Відпочинок без клопоту

Допомогти визначитися з умовами відпочинку в Еміратах вам може MAKiNTOUR. Компанія протягом багатьох років є лідером на ринку в сфері туризму. Завдяки якісному сервісу ви зможете провести час з максимальним комфортом, мінімальними витратами і абсолютно без клопоту.

Все що вам потрібно - це зателефонувати і озвучити свої побажання менеджеру фірми. Про все інше - тур, необхідні документи, страховка - подбають співробітники компанії. Вам навіть не доведеться турбуватися з приводу таких дрібниць, як виклик таксі в аеропорт і заселення в готель, або про можливі форс-мажорів.

Сервіс на вищому рівні

Вибрати куточок цієї дивовижної країни, в якому пройде ваша відпустка, може бути непросто, адже кожен курорт тут дійсно унікальний. Але все ж найпопулярнішим містом для туристів зі всього світу залишається Дубай.

Сучасний і відкритий новітнім технологіям, він переповнений яскравими пам'ятками з древньою історією. Крім готелів і пляжів вищого класу, тут ви відкриєте для себе цілий світ розваг: заповідники і зоопарки з небаченими тваринами, оранжереї і величезні акваріуми, традиційні сувеніри та унікальний шопінг ... Бажаючи вибрати тури в Дубай, подивіться, який варіант підійде саме вам, пройшовши по посиланню https://makintour.com/ru/tours/united-arab-emirates/resorts/dubai, і збирайте валізи.

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Джерело: Мережа туристичних агентств - Makintour.com