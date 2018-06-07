Ти можеш більше!

Мало хто знає, що силденафіл спочатку створювався для підвищення кровотоку в серцевому м'язі, лікування ішемічної хвороби і стенокардії. Але незабаром з'ясувалося, що вплив силденафілу на серцевий кровотік виявився незначним. Однак було встановлено, що речовина істотно покращує приплив крові в області малого тазу, в тому числі і в статевому члені. При цьому ефект від препарату виникає тільки в разі, якщо чоловік відчуває сексуальний потяг, тобто силденафіл стимулює тільки природні процеси і бажання. Так з'явився препарат Віагра, який в цьому році святкує своє 20-ти річчя!

Віагра - це реальне вирішення деяких проблем

Численні дослідження, що проводилися з того моменту, як з'явилася Віагра в аптеках, показали, що цей препарат буде вельми ефективним:

• Для людей з порушенням ерекції, викликаним психогенними факторами.

• Пацієнтам з діабетом.

• Людям, страждаючим від атеросклерозу.

• Пацієнтам з порушеннями спинального мозку і супроводжуючими побічними проявами.

• Пацієнтам з порушеннями нервових закінчень, що ведуть до судин статевих органів.

• Людям, які в якості терапевтичного лікування приймають кілька препаратів одночасно.

На жаль, при деяких захворюваннях сечостатевої системи і видах еректильної дисфункції навіть Віагра може виявитися безсилою!

Віагра: факти, про які потрібно знати

Про чарівні дії препарату чув багато хто, але ось про побічну дію і можливі наслідки, після частого і систематичного прийому - знають не всі.

Наприклад, прийом препарату може викликати короткочасну зміну до сприйняття кольорів з превалюванням синіх відтінків. Саме тому американські авіалінії заборонили пілотам літаків приймати Віагру перед польотами. Також препарат не рекомендується приймати перед тим, як сідати за кермо автомобіля або працювати зі складними механізмами.

«Любов до гробу!» - це не романтичні вигадки, а можливі наслідки прийому таблеток Віагра. За статистикою, після прийому цього препарату вмирає 49 чоловік з мільйона, тобто 1 з 20 тисяч. Тому, будьте обережні, якщо вам поставили діагноз стенокардія або декомпенсоване порушення функції міокарда, мозкового кровообігу. Перед купівлею «чарівної таблетки» також слід задуматися чоловікам, які перенесли інфаркт або інсульт, а також при зниженні розумової працездатності, причому з прогресуючою динамікою за останні кілька місяців.

Потрібно бути вкрай обережними з прийомом Віагри людям, що страждають приапизмом - раптове виникнення ерекції, непов'язаної зі статевим збудженням. Адже в такому випадку, достовірно невідомо, скільки триватиме дія препарату. Хоча, офіційно зареєстрованих скарг з боку пацієнтів з подібним діагнозом не надходило!

Також, беручи «чудо-таблетку» будьте готові до головного болю (у 15% пацієнтів), тимчасової відсутності нюху (4% пацієнтів), а також до почервоніння шкірного покриву (10% пацієнтів).

І найголовніше, пам'ятайте, що на шляху до любові ніякі перешкоди не страшні! Кохайте і будьте коханими!