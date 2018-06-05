У російському місті тротуар вимостили надгробними плитами з іменами небіжчиків
Так ритуальники позначили місце знаходження своєї контори.
Ульяновський ритуальщики вимостили тротуар надгробними плитами, повідомляє РІА Новини.
«При цьому чотири шматки бруківки містили зверху фрагменти імен, прізвищ і дати життя», - зазначив співрозмовник агентства.
Незвичайний тротуар з'явився в районі вулиці Радищева, де за трамвайним депо є земляна стежка, що веде до декількох об'єктів місцевого бізнесу, включаючи ритуальну контору.
Формального порушення підприємцем допущено не було, але після бесіди з чиновниками написи на каменях зашліфували.