У Танзанії у віці 21 року померли популярні сіамські близнюки

Марія і Консолато Мвакікуті Фото: Jamiiforums.com

У Танзанії померли сіамські близнюки Марія та Консолато Мвакікуті (Maria і Consolata Mwakikuti), які користувалися популярністю в країні. Про це повідомляє BBC News.

Кілька місяців тому 21-річні сестри були госпіталізовані через хворобу серця. У лікарні у них виявили проблеми з диханням, пов'язані з неоперабельною деформацією грудної клітини, що в підсумку й призвело до смерті Марії. Консолато померла через 15 хвилин після загибелі сестри, повідомляє CNN.

Президент Танзанії Джон Магуфулі (John Magufuli) заявив в Twitter, що засмучений смертю близнюків. За його словами, Марія і Консолато мріяли служити нації. Багато жителів Танзанії написали в соцмережах співчуття рідним і близьким сестер.

У Марії і Консолато була зрощена нижня частина тіла, спільна печінка, легені і деякі інші органи. Незважаючи на це, їм вдалося закінчити університет. В інтерв'ю BBC News сестри розповідали, що хочуть стати вчителями і розраховують знайти одного чоловіка на двох.