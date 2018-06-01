Туристка з Британії звалилась в ущелину і залишилась живою

Фото: Land Search and Rescue

Туристка з Великобританії, що піднімалася на гору в районі новозеландського міста Таупо, впала з висоти 100 метрів і залишилася жива. Про це повідомляє видання The New Zealand Herald.

30-річна британка, яка живе і працює в Новій Зеландії, вирушила в гори з дівчиною з Австрії. Під час сходження вона посковзнулася на льоду і впала в ущелину. По дорозі жінка билася об каміння і лід, стукнулася головою, але залишилася жива, відбувшись ударами, порізами та синцями.

Її супутниця не бачила, куди впала британка. Спочатку вона побоювалася, що та загинула, але в підсумку їм вдалося докричатися один до одного. Через десять хвилин після падіння австрійка зв'язалася з екстреними службами та повідомила про подію.

На допомогу постраждалій вислали вертоліт. Він висадив медиків недалеко від ущелини, де знаходилася жінка. Потім вертоліт доставив добровольців-рятувальників до гори, на якій, як і раніше, сиділа дівчина з Австрії. Вони піднялися до неї і допомогли їй злізти.