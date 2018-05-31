Модельєри запропонували незвичайний спосіб носіння жіночої куртки

Вони порадили дівчатам обв'язати курткою голе тіло.

Одна з моделей так і зробила, чим викликала вибух гумору в адміністрації аккаунта ASOS в Instagram. Білу джинсову куртку наділа на голе тіло так, що відкритими ділянками виявилися ключиці і плечі, на грудях були застебнуті гудзики, а на талії розташувалися зав'язані рукава.

"Карен ніколи раніше не носила куртку", - жартують модератори сторінки в Instagram.

Онлайн-ритейлер відомий і іншими незвичайними ідеями: одного разу представники ASOS порадили дівчатам носити сумку, яка нагадує кошик з супермаркету. Новинка отримала назву "Сумка-кошик для покупок" на сайті компанії.